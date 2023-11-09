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Türkiye
AA 09.11.2023 01:17

Bursa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Kestel ilçesinde kamyon ile otomobil çarpıştı. Otomobil bariyerlere sıkışırken, kamyon yaklaşık 400 metre sonra devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Bursa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]

İnegöl-Bursa kara yolu İnegöl rampasında, Bursa istikametine giden Ali Aydınsoy idaresindeki kamyon, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Otomobil bariyerlere sıkışırken, kamyon yaklaşık 400 metre sonra devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kamyonun devrildiği yerden yaklaşık 200 metre geride sürücü Aydınsoy'un cansız bedenini buldu.

Otomobilde sıkışarak ağır yaralanan Hüseyin H. ile Eray G. ise itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarılarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Aydınsoy'un cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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