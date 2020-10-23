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Çorum'da kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Çorum'un Alaca ilçesinde kamyonla otobüsün çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Sedat Deve yönetimindeki otomobil, Çorum-Yozgat karayolu Mezbahane Kavşağı'nda İlhan Çınar idaresindeki kamyonla çarpıştı.
Kazada otomobildeki İsmet Gül, olay yerinde hayatını kaybetti.
Araç sürücüsü ise ambulansla Alaca Devlet Hastanesinde ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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