Haber Giriş: Kaynak: İHA
Bursa'da 3 ay önce boşaltılan 9 katlı bina çöktü
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'nın Mudanya ilçesinde kolonları patladığı için 3 ay önce boşaltılan ve yıkım kararı verilen Sardunya Apartmanı akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü.
Şükrü Çavuş Mahallesi Su Deposu Caddesi üzerinde 21 dairenin bulunduğu 9 katlı Sardunya Sitesi B Blok'ta Temmuz ayında kolonlar patlamıştı. Belediye binayı tahliye etmişti.
Alınan izinle birlikte bugün binada yıkım çalışması başlatıldı. Gün boyu devam eden çalışmalarda binanın birinci katı yıkılırken, akşam saatlerinde apartman kendiliğinden çöktü.
Yıkılan bina enkazı ve çevresinde insan bulunma ihtimaline karşı bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Binadan geriye enkaz kalırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sardunya Sitesi B Blok'ta daha önce 70 kişinin yaşadığı öğrenildi.
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