Çerme Deresi’nin kurumasıyla birlikte binlerce balık küçük su birikintilerinde mahsur kaldı ve Uluslararası Bern Sözleşmesi’ne göre koruma altında bulunan yaban keçileri dereden su içemediği için bölgeden uzaklaştı.

[Fotoğraf: DHA]

Derenin kurumasında kuraklığın yanı sıra bilinçsiz su tüketiminin de etkili olduğu görüşü hakim.

[Fotoğraf: DHA]

Derede küçük bir gölcük kaldığını aktaran bölge sakinleri, diğer yaban hayatı canlılarının da su bulamadığı için hayati tehlikesi olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

[Fotoğraf: DHA]