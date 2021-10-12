Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 09:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çerme Deresi kurudu: Binlerce balık tehlike altında
[Fotoğraf: DHA]
Tunceli’de bazı köylerin de içme suyunu temin ettiği Çerme Deresi kurudu. Derede bulunan binlerce balık, oluşan küçük su birikintilerinde yaşam mücadelesi veriyor.
Çerme Deresi’nin kurumasıyla birlikte binlerce balık küçük su birikintilerinde mahsur kaldı ve Uluslararası Bern Sözleşmesi’ne göre koruma altında bulunan yaban keçileri dereden su içemediği için bölgeden uzaklaştı.
[Fotoğraf: DHA]
Derenin kurumasında kuraklığın yanı sıra bilinçsiz su tüketiminin de etkili olduğu görüşü hakim.
[Fotoğraf: DHA]
Derede küçük bir gölcük kaldığını aktaran bölge sakinleri, diğer yaban hayatı canlılarının da su bulamadığı için hayati tehlikesi olduğunu söyledi.
[Fotoğraf: DHA]
[Fotoğraf: DHA]
Sıradaki Haber
Ankara'da FETÖ'ye yönelik soruşturmada 12 gözaltı kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz