Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütte ev abisi, bölge talebe mesulü, askeri gizli yapıda talebe sorumlusu gibi konumlarda görev alan, haklarında ifade, SGK ve Bank Asya kaydı, kod isim ve ByLock programını kullanma şeklinde deliller bulunan 12 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.