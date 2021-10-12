Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da FETÖ'ye yönelik soruşturmada 12 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütte ev abisi, bölge talebe mesulü, askeri gizli yapıda talebe sorumlusu gibi konumlarda görev alan, haklarında ifade, SGK ve Bank Asya kaydı, kod isim ve ByLock programını kullanma şeklinde deliller bulunan 12 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele Ankara
Sıradaki Haber
Konya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz