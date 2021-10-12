Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'da zincirleme trafik kazası meydana geldi. Dört aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Selim A. idaresindeki kamyon, Konya-Ankara kara yolunun 50. kilometresindeki Sarnıç Mahallesi kavşağında, Osman D, idaresindeki saman yüklü kamyona arkadan çarptı.
Bu sırada arkadan gelen Hayri İnan yönetimindeki hafif ticari araç ile İrfan F. idaresindeki yabancı plakalı otomobil de kaza yapan kamyonlara çarptı.
Kazada, hafif ticari araç sürücüsü İnan, olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü İrfan F. yaralandı.
Yaralı sürücü, ambulansla Konya'daki hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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