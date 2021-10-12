Selim A. idaresindeki kamyon, Konya-Ankara kara yolunun 50. kilometresindeki Sarnıç Mahallesi kavşağında, Osman D, idaresindeki saman yüklü kamyona arkadan çarptı.

Bu sırada arkadan gelen Hayri İnan yönetimindeki hafif ticari araç ile İrfan F. idaresindeki yabancı plakalı otomobil de kaza yapan kamyonlara çarptı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü İnan, olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü İrfan F. yaralandı.

Yaralı sürücü, ambulansla Konya'daki hastaneye kaldırıldı.