Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 08:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: İHA]
Nazilli-Bozdoğan Karayolu üzerinde motor bölümü seyir halindeyken alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, Nazilli-Bozdoğan Karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Ön kaputtan alevlerin yükseldiğini gören sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangında otomobilin motor kısmında büyük çapta maddi hasar oluşurken, araç kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Trafik Kazası
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