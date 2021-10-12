İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 8 şüphelinin Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükten sonra yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığını tespit etti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, yabancı uyruklu 8 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

Ekiplerce belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde dijital materyallerin yanı sıra tabanca ele geçirildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, emniyete götürüldü.

Adresinde bulunamayan 1 şüpheli aranıyor.