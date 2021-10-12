Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 07:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 8 şüphelinin Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükten sonra yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığını tespit etti.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, yabancı uyruklu 8 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.
Ekiplerce belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların ikametlerinde dijital materyallerin yanı sıra tabanca ele geçirildi.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, emniyete götürüldü.
Adresinde bulunamayan 1 şüpheli aranıyor.
Etiketler: Adana DEAŞ Terörle Mücadele
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