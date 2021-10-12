Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 03:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da taksinin çarptığı at telef oldu
Eyüpsultan'da, taksinin çarptığı at telef olurken, yolcu ve şoför hafif yaralandı.
D-020 Karayolu Göktürk mevkiinde Şevket D. idaresindeki taksi, başıboş gezen ata çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Takside bulunan yabancı uyruklu M.D. ve taksi şoförü olayda hafif yaralanırken, at telef oldu.
Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası Sokak Hayvanları
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