Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 01:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da vale denetimi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş ve Eyüpsultan'da vale hizmeti veren mekanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.
İstanbul polisi vale hizmetlerini düzenleyen yönetmelik kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Asayiş Şube Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Beşiktaş ve Eyüpsultan’da valelere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde 1 Temmuz’da yürülüğe giren "İşletmeler ve İş yerlerinin Araç Park Hizmetlerinin Yürütülmesine ilişkin yönetmeliğe uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Gece boyunca süren denetimlerde hizmet şartlarını yerine getirmeyen işletmelere ceza kesildi.
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