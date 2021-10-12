Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 00:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'de hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu aralarında hastanın da bulunduğu 6 kişi hafif yaralandı.
Tunceli Devlet Hastanesinden anjiyo olmak için Elazığ'a sevk edilen hastayı taşıyan ambulans, Tunceli-Elazığ kara yoluna Muhlis Akarsu Caddesi'nden çıkan otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerinin isimleri açıklanmayan ambulans ve otomobildeki 6 kişi hafif yaralandı.
Olay sonrası ambulanstaki hastanın da yer aldığı yaralılar, sağlık görevlilerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 00:56
- 00:47
- 00:40
- 00:34
- 00:13
Sıradaki Haber
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz