Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 22:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taksi şoförü aracında unutulan altınları sahibine teslim etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Bayrampaşa’da taksi şoförü, müşterisinin araçta unuttuğu altınları sahibine teslim etti.
Kadın müşterisinin araçta altınlarını unuttuğunu fark eden taksi şoförü Muzaffer Usta, Bayrampaşa Polis Merkezi’ne giderek durumu ekiplere anlattı.
Ekipler yaptıkları çalışma sonucu altınların sahibi olan kadına ulaştı. Kadın, polis merkezine gelerek altınları teslim aldı.
Araçta unuttuğu altınları aldığı için mutlu olduğu görülen kadın, taksi şoförüne örnek davranışı için teşekkür etti.
Etiketler: Polis
Son Haberler
- 00:56
- 00:47
- 00:40
- 00:34
- 00:23
Sıradaki Haber
Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz