Kadın müşterisinin araçta altınlarını unuttuğunu fark eden taksi şoförü Muzaffer Usta, Bayrampaşa Polis Merkezi’ne giderek durumu ekiplere anlattı.

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu altınların sahibi olan kadına ulaştı. Kadın, polis merkezine gelerek altınları teslim aldı.

Araçta unuttuğu altınları aldığı için mutlu olduğu görülen kadın, taksi şoförüne örnek davranışı için teşekkür etti.