Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 21:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Özçekim yaparken uçurumdan düşen 2 kişiden 1'i öldü
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, Varda Köprüsü civarında özçekim yaparken uçurumdan düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.
Karaisalı ilçesindeki köprü civarında, uçurum kenarında özçekim yapmak isteyen M.S. ve H.N.K. uçurumdan düştü.
İki kişinin düştüğünü görenler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Sağlık ekipleri düştüğü yerden çıkartılan iki kişiden H.N.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı M.S. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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