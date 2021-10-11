Karaisalı ilçesindeki köprü civarında, uçurum kenarında özçekim yapmak isteyen M.S. ve H.N.K. uçurumdan düştü.

İki kişinin düştüğünü görenler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Sağlık ekipleri düştüğü yerden çıkartılan iki kişiden H.N.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı M.S. ambulansla hastaneye kaldırıldı.