Düzensiz göçmenlerin yurda girmesini sağlayan 3 kişi tutuklandı
Erzincan'da 3 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurda girişine ilişkin bir taksici ile 2 organizatör tutuklandı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasına gelen S.K yönetimindeki taksiyi durdurdu.
3 düzensiz göçmen yakalandı
Van'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı belirlenen araçta, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan Pakistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Bu kişilerin yanı sıra aynı araçtaki sürücü ile düzensiz göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettikleri öne sürülen Pakistan uyruklu S.Y ve C.A. gözaltına alındı.
3 zanlı tutuklandı
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan S.K, S.Y. ve C.A, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kimlik tespiti için bir spor salonuna götürülen 3 düzensiz göçmenin ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.
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