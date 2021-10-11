Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasına gelen S.K yönetimindeki taksiyi durdurdu.

3 düzensiz göçmen yakalandı

Van'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı belirlenen araçta, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan Pakistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu kişilerin yanı sıra aynı araçtaki sürücü ile düzensiz göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettikleri öne sürülen Pakistan uyruklu S.Y ve C.A. gözaltına alındı.

3 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan S.K, S.Y. ve C.A, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kimlik tespiti için bir spor salonuna götürülen 3 düzensiz göçmenin ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.