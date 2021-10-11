İzmir’in Menderes ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can salındaki 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir’in Foça, Çeşme, Seferihisar, Urla, Dikili ilçeleri açıklarında da can salı, lastik bot, yelkenli tekne içerisinde geri itilen toplam 135 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 30 kişi kurtarıldı.

Ege'de Türk kara sularına itilen toplam 213 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.