Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 20:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 75 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlar ve can sallarındaki 75 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlar ve can sallarındaki 75 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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