Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 18:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da markette çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Konya'da bir marketin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.
Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesi'nde H.D'ye ait marketin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, bir iş yeri ve eve sıçradı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldıkları yangında, hasar meydana geldi.
Etiketler: Yangın
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