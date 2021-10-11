Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 18:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Altınözü ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Dokuzdal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bir işçi dumandan etkilendi
İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, 2 su tankı, 4 tanker ve 50 yangın söndürme işçisi sevk edildi. Alevlere müdahale sırasında bir orman işçisi dumandan etkilendi.
Olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahale ettiği işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangın kontrol altına alındı
Ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın da kısa sürede kontrol altına alındı.
Etiketler: Orman Yangını
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