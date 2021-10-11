Jandarma ekipleri düzensiz göçmen geçişlerini önlemek için Bitlis-Baykan karayolunda denetim yaptı.

Şüphe üzerine durdurulan iki otomobilden 29 düzensiz göçmen çıktı. Organizatörlük yaptığı tespit edilen 2 araç sürücüsü gözaltına alındı.

"Düzensiz göçmenler geri gönderilecek"

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı yapan şahısların takibi hakkında yürütülen faaliyet kapsamında Bitlis-Baykan karayolu Sarıkonak köyü mevkiinde 11 Ekim 2021 günü şok yol kontrol uygulaması icra edilmiştir. Yapılan şok yol kontrol uygulamasında iki binek araç içerisinde 2 araç sürücüsü organizatör ve yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 29 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Organizatörlük yaptığı tespit edilen 2 araç sürücüsü Bitlis C. Başsavcılığının talimatı ile adli işlemler yapılmak üzere gözaltına alınmıştır. Yakalanan 29 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecektir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."