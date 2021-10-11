İstanbul'da yaşayan Kıymet Kaya, 9 yıl önce yüzündeki güneş lekelerinin tedavisi için bir güzellik merkezine başvurdu. Yapılan işlem sonrası yüzünde yaralar oluşan Kaya, kendini tanıyamadı.

Bunun üzerine Kaya, 2013'te yaşanan olayın ardından mahkemeye başvurdu. Yıllar süren yargılama sonunda karar çıktı.



İstanbul 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davaya Kıymet Kaya ile taraf avukatları katıldı.

Müşteki Kıymet Kaya, sahte doktor olarak tanımladığı Banu Mülhim'in yüzüne yaptığı işlem sonrası 9 yıldır tedavi gördüğünü söyledi. Cezalandırılmasını talep etti.

3 yıl 4 ay hapis cezazı



Son savunmaların ardından mahkeme kararını açıkladı. Banu Mülhim, "nitelikli dolandırıcılık" ve "taksirle yaralama"dan suçlu bulundu. 3 yıl 4 ay hapse mahkum edildi.

"Aldığı ceza onun için yeterli değil"



Hapis kararı müşteki Kıymet Kaya'yı memnun etmedi. Kaya, "9 yıl sonunda davamız nihayete erdi. Aldığı ceza onun için yeterli mi? Kesinlikle değil. Bana ve bir sürü insana ağır mağduriyetler yaşattı. Ben bunların izini ömür boyu yüzümde taşıyacağım. Hala devam eden tedavilerim var" dedi.

Olay



8 yıl önce yaşanan olayın ardından açılan dava, Banu Mülhim'in beraatiyle sonuçlanmış ancak karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince bozulmuştu. Mülhim, daha önce de 3 kadının şikayeti üzerine yargılandığı benzer başka bir davada 9 yıl hapis cezası almıştı.