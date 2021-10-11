Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
100 bin dolarlık gümüş soygunu
[Fotoğraf: Aa]
İstanbul Fatih'de maskeli kişiler tarafından gümüş eşya dükkanında 100 bin dolar değerinde soygun yapıldı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Mollafenari Mahallesi'nde Necip Erdemir'e ait gümüş eşya dükkanına sabaha doğru gelen zanlılar kepenkleri kırıp içeri girdi.
Zanlılar değeri yaklaşık 100 bin doları bulan 100 kilo gümüşün yanı sıra dükkandaki kasayı da alıp kaçtı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 3 şüphelinin kepenkleri kırarak içeri girmeleri ve gümüşleri getirdikleri taşıma kaplarına doldurmaları yer alıyor.
Bu arada, iş yerinin alarmı çalınca evinden güvenlik kameralarına bağlanan dükkan sahibi Necip Erdemir'in, hırsızlığı canlı izlediği öğrenildi.
Şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
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