Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 16:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Motosiklet sürücüsünün köpeği ile tehlikeli yolculuğu kamerada
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da motosikletin arkasında sahibiyle birlikte yolculuk yapan köpeği gören sürücüler şaşkınlık yaşarken, tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.
Bursa-Gemlik yolunda motosikletin arkasında sürücüsüyle birlikte yolculuk yapan köpeği gören vatandaşlar şaşkına döndü.
Motosikletin arkasından ilerleyen otomobildeki bir kişi ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Etiketler: Bursa Cep Telefonu
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