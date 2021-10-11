Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 15:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara'da zincirleme kaza: 8 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye otobüsü ile servis aracının karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Vatan Caddesi Koray Sokak kavşağında, sürücü Hakan A. idaresindeki servis ile aynı yön ve istikamette sürücü Necmeddin A. idaresindeki EGO otobüsü ile çarpıştı.
EGO otobüsünde çarpmanın etkisi ile karşı seride geçerek ters istikamette Sincan merkezden Saraycık istikametine gitmekte olan sürücü Abdülkadir A. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
[Fotoğraf: İHA]
Kaza sonucunda ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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