Vatan Caddesi Koray Sokak kavşağında, sürücü Hakan A. idaresindeki servis ile aynı yön ve istikamette sürücü Necmeddin A. idaresindeki EGO otobüsü ile çarpıştı.

EGO otobüsünde çarpmanın etkisi ile karşı seride geçerek ters istikamette Sincan merkezden Saraycık istikametine gitmekte olan sürücü Abdülkadir A. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

[Fotoğraf: İHA]

Kaza sonucunda ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]