Kavakpınar Mahallesi Asa Sokak içerisindeki 5 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede, 13.00 sularında yangın çıktı.

Dairenin mutfağında çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Nöbetten geldiği için uyuyan sağlıkçı kurtarıldı

Olay sırasında dairede bulunan kişilerin evde olmadığı belirtilirken, bir üst katta gece görevinden geldiği için uyuyan sağlık görevlisi ise olay yerindeki itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Sağlık görevlisi itfaiye merdiveni ile balkondan alınarak aşağı indirildi ve sağlık görevlilerine teslim edildi.

Yangın sırasında dairede maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.