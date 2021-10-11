İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otoparklara ve sokak aralarına çekilen iş yeri ve okul servis araçlarını çalan şebekeye 4 ay fiziki ve teknik takip yaptı.

Polis, çete üyelerinin çaldıkları servis araçlarının motor ve şase numaralarını, Bursa’daki tamirhanelerinde ağır hasarlı araçların motor ve şase numaralarıyla değiştirdiğini tespit etti.

Ağır hasarlı araçları tamir edilmiş gösterdiler

Bu şekilde ağır hasarlı araçları tamir edilmiş gibi gösteren çete, çaldığı 35 aracı aracı piyasa değerinden daha ucuza satarak yaklaşık 5 milyon liralık kazanç elde etti.

Takip sonucu gerekli delilleri toplayan polisin eş zamanlı olarak, İstanbul, Bursa ve Van’da düzenlediği operasyonda, Van’da gözaltına alınan çete lideri Şefik B. dahil 7 kişi yakalandı, araçlara el konuldu.

İstanbul’a getirilen zanlılar Gayrettepe’deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.