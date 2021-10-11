Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 14:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da makas kazası
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul D-100 Karayolu'nun Bahçelievler mevkiinde makas atarak ilerleyen otomobil kazaya neden oldu. İki araca çarpan otomobil kameraya anbean yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde, D-100 Karayolu'nun Bahçelievler mevkiinde meydana geldi.
Trafikte makas atmak diye tabir edilen, tehlikeli şekilde ilerleyen otomobilin sürücüsü, 3 şeritli yolun sağından sol şeridine geçmek istediği sırada önce bir otomobile, ardından taksiye çarptı.
Kaza yapan araçlar savrularak durabildi. Bu sırada arkalarından gelen bir kamyonet sürücüsünün kazayı fark ederek manevra yapması, bir kazanın daha yaşanmasını önledi.
Kazada yaralanan olmazken, kazaya karışan otomobillerde hasar oluştu.
3 aracın karıştığı kaza, bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul Trafik Trafik Kazası
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