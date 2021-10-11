Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ’ın iç kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurmuştu.

Uyarıların ardından Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde beklenen poyraz etkisini göstermeye başladı.

[Fotoğraf: İHA]

Hızı zaman zaman saatte 45 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ile tanker Süleymanpaşa sahiline demirledi.

Rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da balıkçı barınağında ağ tamiri yapıyor.

[Fotoğraf: İHA]

Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte poyrazın gün boyunca etkili olması bekleniyor.