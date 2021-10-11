Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
Marmara’da poyraz: Çok sayıda tekne ve gemi limana demirledi
[Fotoğraf: İHA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Marmara Denizi’nde poyraz etkisini göstermeye başladı. Poyraz sebebiyle çok sayıda tekne ve gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ’ın iç kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurmuştu.
Uyarıların ardından Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde beklenen poyraz etkisini göstermeye başladı.
[Fotoğraf: İHA]
Hızı zaman zaman saatte 45 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ile tanker Süleymanpaşa sahiline demirledi.
Rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da balıkçı barınağında ağ tamiri yapıyor.
[Fotoğraf: İHA]
Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte poyrazın gün boyunca etkili olması bekleniyor.
Etiketler: Meteoroloji
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