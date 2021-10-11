Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 12:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te zehir tacirlerine operasyon: 33 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te emniyet ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 33'ü tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri narkotik suçlarla mücadele kapsamında 4-10 Eylül tarihleri arasında kentte birçok operasyon gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada, çok sayıda uyuşturucu ve 5 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 333 şüpheliden 33'ü tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.
Etiketler: Gaziantep Uyuşturucu
Son Haberler
- 14:10
- 14:05
- 14:10
- 14:03
- 14:05
Sıradaki Haber
Trakya ve Kıyı Ege için kuvvetli sağanak uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz