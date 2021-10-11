Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri narkotik suçlarla mücadele kapsamında 4-10 Eylül tarihleri arasında kentte birçok operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada, çok sayıda uyuşturucu ve 5 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 333 şüpheliden 33'ü tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.