Pamukkale, eşsiz güzellikteki travertenleri ve antik kentinde COVID-19 tedbirleriyle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Geçen yıl 12 ayda, 620 bin 120 kişinin gezme fırsatı bulduğu Pamukkale'yi bu yıl 1 Ocak- 30 Eylül döneminde, 1 milyon 50 bin turist ziyaret etti.

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, sonbaharda da termal turizm hareketiyle bölgede yoğunluğun artacağını söyledi.

"Yılı 1 milyon 200 bin turistle kapatacağız"

Bölgedeki turist yoğunluğunun gelecek yıl için turizmcilere umut verdiğini anlatan Şen, şöyle konuştu:

"Pamukkale'de pandemi döneminde koyduğumuz 1 milyon ziyaretçi hedefine 9 ayda ulaşmamız bizler için oldukça sevindirici. Bundan sonraki yaklaşık 3 ayda 200 bin kişinin gelmesini bekliyoruz. 2021 yılını 1 milyon 200 bin turistle kapatacağız. Şu an itibarıyla Güney Kore ve Tayvan'dan rezervasyonlar alıyoruz. Ekim ayından itibaren Uzak Doğu'dan misafirlerimizin de rezervasyonları gelmeye başladı."

"2022 hedefi 3 milyon turist"

Pamukkale'de ziyaretçi sayısının artmasını beklediklerinden bahseden Şen, "2022 yılı hem Türkiye hem de Pamukkale için çok daha iyi olacak diyebiliriz. Uçak seferleri tamamen açılırsa 2019 yılında yakaladığımız rakamların 2022'de kesinlikle üzerine çıkacağız ve 3 milyon hedefine rahatlıkla ulaşabileceğimizi düşünüyorum" dedi.