Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 11:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Konya merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.
FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri
mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 12 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
7 gözaltı
Konya merkezli 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, 7 şüpheli yakalanarak
gözaltına alındı.
Diğer şüpheliler hakkında arama, el koyma ve yakalama çalışmaları
devam ediyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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