Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri

mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 12 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

7 gözaltı

Konya merkezli 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, 7 şüpheli yakalanarak

gözaltına alındı.

Diğer şüpheliler hakkında arama, el koyma ve yakalama çalışmaları

devam ediyor.