Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 10:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Aracını taksiye benzeterek yolcu taşıdı
İstanbul'da taksiye benzettiği otomobille korsan taksi taşımacılığı yapan sürücüye 2 bin 700 lira ceza kesildi. Otomobil 60 gün trafikten men edildi.
Taksilerle ilgili artan şikayetler üzerine denetimlerine hız veren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Talimhane'de sarı renkli, siyah damalı ve içinde taksimetre olan otomobille yolcu taşıyan bir kişiyi yakaladı.
Sürücüye "yetki belgesiz korsan taşımacılık"tan 6 bin 700 lira, "teknik değişiklik"ten 144 lira ceza kesildi.
Araçta takılı taksimetre gerekli adli işlemler için Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Araç korsan taşımacılık yapması nedeniyle 60 gün trafikten men edildi.
Etiketler: Trafik
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