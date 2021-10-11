Taksilerle ilgili artan şikayetler üzerine denetimlerine hız veren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Talimhane'de sarı renkli, siyah damalı ve içinde taksimetre olan otomobille yolcu taşıyan bir kişiyi yakaladı.

Sürücüye "yetki belgesiz korsan taşımacılık"tan 6 bin 700 lira, "teknik değişiklik"ten 144 lira ceza kesildi.

Araçta takılı taksimetre gerekli adli işlemler için Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Araç korsan taşımacılık yapması nedeniyle 60 gün trafikten men edildi.