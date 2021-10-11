İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Posof İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, bazı arazilerde kendiliğinden yetişen Hint keneviri bitkileri tespit etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri eşliğinde araziden sökülen 11 bin 812 Hint keneviri bitkileri bir araya toplandı.

Kenevirler daha sonra toplandıkları noktalarda görevlilerce yakılarak imha edildi.