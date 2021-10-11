Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da 11 bin 812 kök keneviri imha edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ardahan'da arazide kendiliğinden yetiştiği belirlenen 11 bin 812 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Posof İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, bazı arazilerde kendiliğinden yetişen Hint keneviri bitkileri tespit etti.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri eşliğinde araziden sökülen 11 bin 812 Hint keneviri bitkileri bir araya toplandı.
Kenevirler daha sonra toplandıkları noktalarda görevlilerce yakılarak imha edildi.
Etiketler: Ardahan
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