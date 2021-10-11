Çankırı'da yaşayan kişi, bir avukata, "Bu ne biçim avukat, bu avukat iş bilmiyor" dedi.

Şikayet üzerine açılan davada Çankırı 2. Asliye Ceza Mahkemesi, kullandığı söz nedeniyle sanığa "hakaret" suçundan ceza verdi.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değerin, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olduğuna dikkat çekilen kararda, "hakaret" suçunun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olması gerektiği vurgulandı.

"Onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta değil"

Sanığın kullandığı, "Bu ne biçim avukat, bu avukat iş bilmiyor" sözünün, onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta değil, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu işaret edilen kararda, bu nedenle "hakaret" suçunun unsurlarının oluşmadığı açıklandı.

Kararda, sanığın beraati yerine mahkumiyetine hükmedilmesinin bozmayı gerektirdiğine dikkat çekildi.