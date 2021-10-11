Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Traktörle tır çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti
Burdur'un Yeşilova ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza yerinden kaçan tır şoförü yakalanarak gözaltına alındı.
Faruk C'nin (28) kullandığı tır, Yeşilova-Burdur kara yolu Yarışlı köyü çıkışında Mehmet Ongun (82) idaresindeki traktörle çarpıştı.
Kazada traktör sürücüsü Ongun ile yanında bulunan Asiye Ongun (81) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Asiye Ongun müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Ongun'un ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaza yerinden kaçan tır şoförü, jandarma trafik ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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