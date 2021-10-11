İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Onur Gencer'in 17 Haziran'da cinayeti işledikten sonra mesajlaşma uygulaması WhatsApp paylaşımlarında ve binadan çıkarken kullandığı ifadelerde suçunu itiraf ettiği belirtildi.

İddianamede, "Olay öncesinde, olay anında ya da olay sonrasında sanığa yardım eden, sanığı azmettiren herhangi bir kişinin bulunamadığı, sanığın herhangi bir terör örgütü ya da üyesi ile olay öncesi veya sonrasında irtibatlı olduğuna dair delil elde edilemediği" belirtildi.

Sanığın hesap hareketleri incelemesinde de olayla ilgili delil olabilecek nitelikte bir veri de bulunamadığı açıklandı.

Sanığa 2016'da "anksiyete bozukluğu" ve "hafif depresif nöbet tanısı" teşhisi konulduğu da iddianamede yer aldı.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin sonuç bölümünde sanığın "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "İş yeri dokunulmazlığını ihlal etme", "Siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçlarından 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katındaki HDP İzmir İl Başkanlığına 17 Haziran'da gelen Onur Gencer, Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü. Gencer, polis ekiplerince yakalanmıştı. Gencer, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.