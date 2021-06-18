Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 10:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
HDP binasında bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığına giren ve bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı.
İzmir'de HDP İl Başkanlığındaki silahlı saldırıya ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
HDP İzmir İl Başkanlığına girip tabancayla 1 kişiyi öldüren ve iş merkezinin çatı katında polis ekiplerince gözaltına alınan O.G'nin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katındaki HDP İzmir İl Başkanlığına dün giren O.G, Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü.
Yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı
HDP binasına gerçekleştirdiği silahlı saldırıda bir kişiyi öldüren zanlının yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Son Haberler
- 12:37
- 12:22
- 12:07
- 11:57
- 12:32
Sıradaki Haber
Koruma önlemleri sonuç verdi, inci kefalinin boyu uzadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz