Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün deşifre edilmesi ile ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında 27 şüpheliyi tespit etti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. 27 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.

5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.