Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 10:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
İstanbul'da düzenlenen FETÖ operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 27 şüpheliden 22'si yakalandı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün deşifre edilmesi ile ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında 27 şüpheliyi tespit etti.
Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. 27 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.
5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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