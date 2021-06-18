Van Gölü'ndeki tek balık türü olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ediyor.

Gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak yumurtalarını bırakmak için nehirlere akın eden balıklar önlerine çıkan engelleri adeta uçarcasına geçiyor.

Milyonlarca balığın bu mücadelesi ise görsel şölene dönüşüyor ve her yıl binlerce kişi tarafından ilgiyle izleniyor.

Erciş, Muradiye ve Tuşba ilçelerindeki göç yolculuğu balıkların yumurtalarını tatlı sulara bırakıp, tekrar göle dönmesiyle sona eriyor.

Balıkların kaçak avcıların hedefi haline gelmemesi için göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında ekipler, 7/24 yoğun önlem alıyor.

Son 20 yılda alınan önlemler sayesinde dana önce 18 santim olan inci kefali boyunun şu an ortalama 22 santimetre olduğu belirtilirken, bazı balık boylarının 27 santimetreye kadar ulaştığı da görülüyor.

[Fotoğraf: DHA]

"Her yıl koruma çalışmaları artıyor"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, 15 Nisan'da başlayan inci kefali göçünün sona doğru yaklaştığını söyledi.

İnci kefalinin koruma çalışmalarını anlatan Akkuş, şöyle konuştu:

"Pandemiden dolayı bu yıl diğer bütün işlerde olduğu gibi koruma çalışmalarında da zorlu bir süreç geçirildi. Fakat şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki; her yıl bir önceki yıla göre koruma çalışmalarında bir tık daha ileriye gidiliyor. Özellikle bu sene Erciş ve Muradiye bölgesinde jandarma ekipleri 24 saat esasına göre sabit nöbet noktaları oluşturdu. Aslında bu Türkiye'de ve dünyada örnek bir durum. Çünkü, bütün kurumların bir balığın etrafında toplanmasını, bir balığın devam ettirilmesi açısından verdikleri takdire şayan bir mücadeledir."

"Boyları 22 santimetreye kadar uzadı"

Daha önce 18 santim olan inci kefalinin boyunun, koruma yöntemleri sayesinde 22 santimetreye kadar ulaştığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Akkuş, "Bugün ülkemizde ve dünyada balıkçılık kan ağlarken, Van Gölü'nde yürütülen koruma çalışmaları ile beraber çok güzel sezonlar geçirdiğimizi ve önümüzdeki yıllar bizi daha iyi sezonlar beklediğini rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.