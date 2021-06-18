Geçtiğimiz günlerde, Ekvator ülkesinden Mersin Limanı'na gelen bir gemide muz yüklü konteyner içinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü harekete geçmişti.

Dedektör köpeklerin de konteynerdeki yüke tepki vermesi üzerine detaylı aramaya geçilmiş ve konteynerde yüklü eşya içerisine gizlenmiş vaziyette tarihi bir uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlendi. O gün yapılan aramalarda 1 ton 150 kilo kokain ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uyuşturucunun ele geçirildiği gemide devam eden aramalarda başka uyuşturucu paketleri de bulundu.

Böylece, ele geçirilen kokain miktarı 1 ton 300 kilograma ulaştı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Geçen ay Suriye açıklarında 1,5 ton uyuşturucu ele geçirilmişti

Mayıs ayında Suriye açıklarında bir başaralı operasyon daha gerçekleştirilmişti. Uluslararası sularda bayraksız bir balıkçı teknesine yapılan ve 'Onur' adı verilen operasyonda 1,5 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Ele geçirilen uyuşturucu Mersin'de sergilenmişti.