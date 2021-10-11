Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 01 Ocak 2012'de kaybolan Oğulcan Bertan ve kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun öldürülmüş olabilecekleri yönünde yeni delillere ulaşıldı.

Bunun üzerine şüpheli olduğu değerlendirilen anne ve sevgilisi ile sevgilisinin oğlu gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgusunda, kayıp iki kardeşi öldürerek Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Ortabereket Mahallesi'ndeki bir hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etmeleriyle bugün olay yerinde kazı çalışması yapıldı.

Çalışmalar sonucu ayıp kardeşlere ait olduğu değerlendirilen insana ait kemik parçaları bulundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

500 metre arayla kemikleri bulundu

Olayla ilgili gözaltına alınan İbrahim T., keşif yapılması için hobi bahçesine getirildi.

İbrahim T.'nin ifadesi üzerine bahçede gösterilen alanlar, jandarma gözetiminde iş makinesiyle kazıldı.

Sabah saatlerinde yapılan kazıda, Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'na ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, akşam saatlerinde 500 metre uzaklıkta yapılan kazıda ise Oğulcan Bertan Karaoğlu'na ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.

Karaoğlu kardeşleri öldürdüğünü itiraf eden F.G., İ.T. ve A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından Batı Adliyesi'ne sevk edildi.

Katil zanlıları "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile yargılanacak.