Hacıağaç köyü Gökçeoğlu Mahallesi'nde Remzi Güner ve kardeşlerine ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden ev sahibi, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

[Fotoğraf: AA]

Ev kullanılamaz hale geldi

Kısa sürede evi saran alevlere Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri ile Eflani Orman İşletme Şefliğine ait arazözlerle müdahale edildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Eflani Kaymakamı Ahmet Tan ve Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.