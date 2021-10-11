Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 18:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AKSUNGUR'un gözünden İstanbul
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Aksungur İnsansız Hava Aracı, İstanbul semalarında tur attı. TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara beğeni yağdı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) sosyal medya hesabından, AKSUNGUR'un İstanbul semalarında tur attığı anların fotoğrafları paylaşıldı.
Paylaşımla birlikte yayımlanan mesajda, "Sana AKSUNGUR’un gözünden baktık, aziz İstanbul" sözlerine yer verildi.
Sana #AKSUNGUR’un gözünden baktık, aziz #İstanbul! #GalataKulesi #KızKulesi pic.twitter.com/lODqGEYn8V— Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) October 11, 2021
Etiketler: TUSAŞ Yerli ve Milli Teknolojiler
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