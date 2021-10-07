Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 13:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
"İstanbul kanatlarımın altında"
Baykar Savunma, Bayraktar Akıncı'nın gözünden Bayraktar TB2'nin İstanbul semalarında çekilen videosunu paylaştı.
Baykar Savunma'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Teknofest 2021'de çekilen bir videoya yer verildi.
Baykar Savunma, Bayraktar Akıncı'nın gözünden Bayraktar TB2'nin İstanbul semalarında çekilen videosunu paylaştı.
Videoya, "İstanbul kanatlarımın altında" notu düşüldü.
İstanbul kanatlarımın altında…#TBT #TEKNOFEST2021— BAYKAR (@Baykar_Savunma) October 7, 2021
Bayraktar #AKINCI'nın gözünden #BayraktarTB2#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/Exz3s8CuoE
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