İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki bir iş yerinde İran plakalı otomobil, tamir sırasında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Otomobildeki yangın, aracın bulunduğu iş yeri ile yanındaki iki iş yerine sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç ve iş yerlerindeki yangın söndürüldü.

TOMA'ların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında kolundan yaralanan itfaiye eri Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangında otomobil ve iş yerleri kullanılamaz hale geldi.