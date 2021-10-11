Halkalı İstasyon Caddesi üzerinde bir otomobile minibüs arkadan çarptı.

Kazanın şiddetiyle savrulan otomobil, kaldırımda yürüyen kadına çarptı. Neye uğradığını şaşıran kadın, otomobil ile birlikte yol kenarındaki çiçekçinin bahçesine uçtu.

Kazayı görenler yardıma koştu

Kazayı görenler kadının yardımına koştu. Otomobil sürücüsü ise korku ile aracından indi. Çiçekçinin önünde herhangi birinin olmaması olası bir faciayı önledi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralı kadına müdahale etti. Kazada yaralanan kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla birlikte cadede trafik normale döndü.

Kaza anı kamerada

Kadının ölümden döndüğü kaza anı kameraya yansıdı. Görüntülerde, kadının kaldırımda yürüdüğü sırada otomobilin çarpması sonucu savrulduğu ve çevredekilerin kadının yardımına yetiştiği görülüyor.