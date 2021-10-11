Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 22:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Sorgun ilçesinden Yozgat merkeze giden O.Ç. idaresindeki otomobil, Alaca kavşağında Ş.T. yönetimindeki otomobil ile çarpıştıktan sonra takla atarak şarampole devrildi.
Kazada, içerisinde 7 kişinin bulunduğu otomobildeki Hatice Solakay olay yerinde hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.
Yaralılar, Yozgat Şehir Hastanesi ile Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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