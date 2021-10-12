Gece saatlerinde İstanbul'un farklı noktalarında etkili olan sis, görüş mesafesinin belirli ölçüde azalmasına neden oldu.

Yoğun sisten dolayı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu.

Megakentte etkili olan sisin sabahın erken saatlerinde de etkili olması bekleniyor.