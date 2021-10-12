Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 04:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da yoğun sis
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yoğun sis nedeniyle gözden kayboldu.
Gece saatlerinde İstanbul'un farklı noktalarında etkili olan sis, görüş mesafesinin belirli ölçüde azalmasına neden oldu.
Yoğun sisten dolayı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu.
Megakentte etkili olan sisin sabahın erken saatlerinde de etkili olması bekleniyor.
Etiketler: İstanbul İstanbul Boğazı Hava Durumu
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