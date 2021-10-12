Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce yakalanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan sözde üst düzey örgüt mensubunun ifadesinde, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri veya çatışma bölgelerine gönderilmek üzere örgüte eleman ve malzeme temin ettiklerini beyan ettiği açıklandı.

Bunun üzerine Ankara merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonu düzenlendi.

6'sı yabancı uyruklu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. 14 şüpheliden 11'i yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 4 dürbün ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 8 şüphelinin Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükten sonra yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığını tespit etti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, yabancı uyruklu 8 zanlı hakkında yakalama kararı verildi. Ekiplerce belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde dijital materyallerin yanı sıra tabanca ele geçirildi.