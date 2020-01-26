Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından hem hüzünlü hem de mucize dolu anlar bir arada yaşanıyor.

Kurtarma ekipleri, yürüttükleri titiz çalışmalar sonucu enkaz altında kalan hayatlara el uzattı.

O isimlerden biri de Cengiz Çelik'ti. Mustafa Paşa Mahallesinde yıkılan evinin altında kalan Çelik, saatler sonra kurtarıldı. Sedyeye uzandığında Çelik'in ağzından çıkan tek cümle, "Ambulansa gitmeyeceğim ben." oldu.

Cengiz kurtarıldı ama aklı, enkaz altındaki çocuklarındaydı. Oradan ayrılmak istemedi.

Enkaz altından 17 saat sonra çıkarılan Azize'nin de eşi olan Cengiz Çelik, sağlık görevlilerinin ısrarı ile ambulansa götürülerek hastaneye kaldırıldı. Ardından enkazdan iki oğlu ve eşi de kurtarıldı.

O anları TRT Haber'e anlattı

Hastanede tedavi altına alınan Çelik, TRT Haber'e enkaz altında yaşadıklarını anlattı.

Dışarıdan seslerin geldiğini belirten Çelik, "Bağırıyorum. Onların sesini net duyuyorum. Ama benim sesim gitmiyor sanki. Bağırıyorum işte elimde demlik vardı çay içiyordum o sırada yanımda petek olduğu için ona vurarak sesimi duyurmaya çalışıyorum sürekli." dedi.

2 oğluyla aynı yerde sıkışan Çelik'in eşi ile arasında duvar vardı. Enkazın altında hem birbirlerine hem de seslerini duyurabildikleri komşularına destek oldular.

“Konuşuyorduk ama birbirimizi teselli ederek"

Çelik, "Eşim de biraz arkamızdaydı antrede kalmıştı o... Konuşuyorduk ama birbirimizi teselli ederek. Uyanık kalarak." ifadelerini kullandı.

Ambulansa neden binmek istemediğini de anlatan Çelik, şunları söyledi:

"Çocuklarım içeride, karım içeride. Onlar oradayken ben nasıl kalayım dışarıda? Tabi sağlıkçılar gitmem gerektiğini söylediler. Oğlumun elinin yerini tarif ettim. Sonra hastaneye getirdiler. Onlar da arkamdan sağ salim çıktılar çok şükür."

Enkazın altından kurtarılarak mucizeyi yaşayan ailenin tedavisi sürüyor.