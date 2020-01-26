Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından 7'den 70'e tüm Türkiye tek yürek oldu. Deprem bölgesine yurdun 4 bir yanından binlerce ihtiyaç malzemeleri gönderiliyor.

Depremin yaşandığı bölgede Mehmetçik de çalışmalara destek oluyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Malatya Valiliği'nin talebiyle Doğanyol ve Kale ilçelerinde görevlendirilen Mehmetçiklerin, belirlenen yerlerde vatandaşlar için çadır kurma faaliyetlerine aralıksız devam ettiği belirtildi.