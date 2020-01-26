Mehmetçik çadır kurma faaliyetlerine devam ediyor
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mehmekçik, belirlenen yerlerde vatandaşlar için çadır kurma faaliyetlerine devam ediyor.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından 7'den 70'e tüm Türkiye tek yürek oldu. Deprem bölgesine yurdun 4 bir yanından binlerce ihtiyaç malzemeleri gönderiliyor.
Depremin yaşandığı bölgede Mehmetçik de çalışmalara destek oluyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Malatya Valiliği'nin talebiyle Doğanyol ve Kale ilçelerinde görevlendirilen Mehmetçiklerin, belirlenen yerlerde vatandaşlar için çadır kurma faaliyetlerine aralıksız devam ettiği belirtildi.
Elazığ’daki deprem sonrası #Malatya Valiliği’nin talebiyle Doğanyol ve Kale ilçelerinde görevlendirilen Mehmetçiklerimiz; belirlenen yerlerde vatandaşlarımız için çadır kurma faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. #DevletMilletininYanında pic.twitter.com/lecIRsjpm2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 26 Ocak 2020